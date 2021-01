Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari insieme per i messaggi d'amore Baci Perugina: «In un mare di strofe sei il mio ritornello»

Saranno Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari i nuovi autori dei cartigli di Baci Perugina 2021. Daranno vita a messaggi d’amore e dichiarazioni mescolando sensualità di Elodie e ironia. Quest’anno la Limited Edition di Baci Perugina di San Valentino conterrà ben 30 frasi inedite scritte a quattro mani dalla coppia Elodie-Pinguini. Alcune colme di ironia e umorismo: “T’ho amata da subito. Tu c’hai messo un po'. Per me è stato un colpo di fulmine, per te un colpo di tuono”. Altre più romantiche e sentimentali: “In un mare di strofe sei il mio ritornello”. E altre che mixano perfettamente ironia e romanticismo: “Il nostro amore è nato leggendo tra le righe e finirà ridendo tra le rughe”.

Trenta cartigli

Baci Perugina, come gli scorsi anni, ha deciso poi di affidare ad una divertente e originale web series il racconto della presentazione dei 30 cartigli. La serie, sviluppata su tre episodi preceduti da un episodio introduttivo, sarà visibile sul canale Igtv di Instagram @baciperugina_it. La serie si apre con Elio che irrompe in un luogo misterioso dove si trovano gli altri membri della band, apparentemente troppo impegnati per ascoltarlo. Quando anche Elio comprende il valore della missione da compiere si mette al lavoro: i Pinguini Tattici Nucleari sono stati chiamati per scrivere i nuovi cartigli di Baci Perugina per il San Valentino. Dopo svariati tentativi di trovare la dichiarazione d’amore perfetta arrivano alla conclusione che c’è bisogno di un pizzico di romanticismo e sensualità che solo una donna come Elodie può dare. Riccardo compone quindi il suo numero per chiederle aiuto nella missione dei cartigli e la cantante accetta la sfida sorridendo.

La novità

Novità di quest’anno sarà l’opportunità che avranno gli utenti di diventare essi stessi protagonisti della dichiarazione d’amore perfetta guidati dai loro idoli Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. Infatti, ognuno potrà pubblicare dei contenuti video divertenti, fantasiosi e, ovviamente, romantici, tramite le Instagram Stories taggando il profilo di Baci Perugina. Alcuni di questi video saranno raccolti in un video manifesto che Baci Perugina pubblicherà il giorno di San Valentino. Questo progetto è stato realizzato da “Sbam Noisy Ideas”, la nuova casa di produzione milanese specializzata in Branded Funded Entertainment, che ha curato sia la produzione video che lo sviluppo creativo.

La scelta

Baci Perugina ha voluto ancora una volta fare un dono agli italiani attraverso due artisti per permettere a tutti di dichiarare il proprio amore affidando i loro sentimenti alle parole di Elodie e dei Pinguini Tattici Nucleari che, con romanticismo e ironia, hanno scritto dei messaggi inediti come fossero delle perfette dichiarazioni d’amore. La dichiarazione d’amore perfetta, quindi, è un mescolarsi di tanti ingredienti che vanno dalla sensualità all’umorismo, dal cuore al sorriso e, che grazie a Baci Perugina, arriva anche al palato come la più bella e intensa esplosione di tutte le sensazioni. Le confezioni della Limited Edition con le frasi di Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari sono in vendita in diversi formati.

Ultimo aggiornamento: 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA