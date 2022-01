Elodie è tornata single, che fine ha fatto Davide Rossi? Ecco con chi è andata in vacanza alle Maldive. Le indiscrezioni

Elodie Di Patrizi torna single. Dopo l'importante storia d'amore avuta con Marracash, finita qualche mese fa, la cantante lanciata dal talent di Maria de Filippi era stata avvistata con il manager Davide Rossi. Ma di lui ormai non c'è nessuna traccia. A notare il particolare sono stati i follower che seguono costantemente le bacheche social dell'artista. La cantante per le vacanze di Capodanno è partita per le Maldive per rilassarsi prima dei nuovi imegni che la attendono. E se i fan si aspettavano foto che ufficializzassero la storia con l'ex modello di Armani la realtà è stata un'altra: Elodie è partita con la sorella Fey, nessun fidanzato presente nel viaggio.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Elodie, la vacanza alle Maldive: ecco con chi è partita PERSONE Elodie scrive a Marracash, le dolci parole (a sorpresa): «Sei... LA VERITÀ Rosmy e il presunto flirt con Marracash: «Non capivo, mi sono... LA CLASSIFICA Chi sono i Vip più seguiti sui social in Italia? Fedez al...

Elodie, la vacanza alle Maldive: ecco con chi è partita

Elodie, ecco con chi è andata in vacanza

A confermare il sospetto ci ha pensato il magazine Oggi, che ha specificato che Elodie è partita con la sorella e che attualmente è single. La frequentazione con Davide Rossi, iniziata a novembre quando erano stati beccati dal settimanale Chi in atteggiamenti molto confidenziali sembra così già giunta al capolinea. Nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini, i due si scambiavano un tenero bacio che lasciava poco spazio ai dubbi.

Elodie, ecco il nuovo fidanzato Davide Rossi: la foto del bacio e l'addio a Marracash

Nonostante ciò, nessuno dei due ha mai confermato o smentito la storia, sta di fatto che da quel giorno non si è più parlato di questa liason. Secondo le indiscrezioni, infatti, la notizia che ora circola è che il cuore di Elodie attualmente è libero. Non abbiamo nessuna conferma di ciò ma quel che è visibile è che nelle immagini che la cantante ha postato sulla sua bacheca appare serena e felice.