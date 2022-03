Elodie, il sito di gossip la critica: «Vai mostraci la chiappa». Lei replica: «Sono una smandrappa orgogliosa».

«Mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Sono una "smandrappa" orgogliosa». Elodie senza freni su Instagram risponde alle critiche che le sono state mosse dopo la pubblicazione del video "Bagno a mezzanotte" in cui la cantante mostra il suo fisico mozzafiato. Il sito di gossip che l'ha criticata ha parlato dell’ultimo videoclip della cantante con toni a dir poco maschilisti. «Vai Elodie, mostraci la chia..a (così evitiamo d’ascoltare la tua modestissima canzone)» si legge a inizio articolo in questione. Poi l’autore ha proseguito, usando dei termini coloriti per parlare di chi si ritroverà a guardare il video di Elodie, «uomini per lo più».

«Ho fatto la cubista per anni, me ne hanno dette di tutti i colori - continua - Mi dispiace solo di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini, piccoli confusi e spavenati. Sono sfacciata, lo sarò sempre. All'estero è una cosa normale. Prendiamo i video di Madonna di 30 anni fa. Mostrare il corpo è normale, non c'è niente di male. E' un modo per esprimersi. E comunque le chiappe si vedono anche al mare. E comunque certe cose non si scrivono, è proprio da vili».

Elodie, i proventi del nuovo singolo “Bagno a mezzanotte” andranno ai bambini ucraini in fuga