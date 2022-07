Emily Ratajkowski chiede il divorzio da Sebastian Bear-McClard? Ecco i motivi

Aria di divorzio tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard. Sembrerebbe che la coppia stia vivendo una crisi difficile da superare. Quattro anni di matrimonio e un figlio, il piccolo Syvester nato a marzo dello scorso anno, e ora la presunta decisione di lasciarsi. Il motivo? Lui l'avrebbe tradita, l'indiscrezione proviene oltreoceano e viene riportata da Page Six: “Lui l’ha tradita, è un imbroglione seriale” ha affermato una fonte molto vicina alla splendida modella.

Nè Emily nè Sebastian hanno messo a tacere i rumors per il momento, quindi, nessuna conferma o smentita sulla questione divorzio. C'è da dire che è da giorni che i magazine americani immortalano la bella Ratajkowski in giro per le strade di New York da sola, in compagnia del cane o del figlio. Ma a potenziare il vortice d'indiscrezioni è l'assenza di un dettaglio, quale? la fede al dito sulla mano di Emily. Il marito, 41enne, il giorno prima, invece, è stato paparazzato con l'anello in bella mostra.

Sebastian avrà realmente tradito la divina top model? Dagli indizi pare la loro storia d'amore sia giunta a capolinea e che il divorzio sia vicino.