Emily Ratajkowski, gli «auguri» di Natale sono esplosivi

Domenica 24 Dicembre 2017, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 14:56

Emily Ratajkowski torna a stregare i fan con un "video delle feste" che non lascia spazio all'immaginazione. A poche ore dal Natale, gli "auguri" della modella statunitense sono decisamente hot...Nel filmato postato su Instagram, Emily si trova al mare, strizzata in un costume intero a pois, che valorizza le curve da capogiro. Un regalo davvero piccante dedicato a tutti i suoi follower.Neanche a dirlo, i fan della modella apprezzano i "succinti" auguri di Natale e in poche ore il video supera i 3milioni di visualizzazioni.