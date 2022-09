Emma Marrone e gli auguri di compleanno al fratello: «Sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio»

mma Marrone festeggia su Instagram il compleanno del fratello. La cantante ha pubblicato una foto di lei insieme al fratello Francesco di qualche anno fa. I due bambini nella foto sono sorridenti e divertiti, un tenero scatto d'infanzia che racchiude tutta la spensieratezza di quegli anni.

Emma scrive nella didascalia: «Buon compleanno Checco mio. Sei una roccia. Sei più forte di quello che pensi. Ti meriti ogni bene. Per me sarai sempre il mio piccolo Topo Gigio. Ti amo». Il forte legame tra fratelli è stato fondamentale in questi giorni di lutto per la famiglia Marrone. Proprio qualche giorno fa Emma e Francesco hanno perso il loro papà, da sempre un riferimento per tutta la famiglia.

La cantante in questo momento delicato, ha voluto dedicare quindi un pensiero speciale a quella che definisce la sua roccia, con parole incoraggianti probabilmente proprio legati alla recente perdita.