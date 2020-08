Emma Marrone annuncia: «Sono definitivamente uscita dalla malattia»

«In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia». Emma Marrone annuncia, al settimanale Grazia, la splendida notizia. Nell'intervista la cantanta racconta emozionata la sua felicità dopo aver ricevuto dal medico la notizia: «Quando mi ha telefonato ho pensato: Ci risiamo e invece mi ha detto che che in base agli ultimi esami sono uscita definitivamente dalla malattia». Emma Marrone ha anche svelato di aver chiamato immediatamente sua madre per darle la splendida notizia. Agli inizi di giugno, la cantante aveva scritto su Instagram: «Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi». Quella speranza, oggi, è più forte che mai.

