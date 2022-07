Emma Marrone, nuovo look: capelli corti e total pink. Il ritorno sui social

Emma Marrone è tornata sui social, e questa volta con una grande novità. La cantante salentina, dopo una lunga pausa da Instagram, ha deciso di mostrarsi per la prima volta al pubblico con un nuovo look: capelli corti e total pink.

Il rapporto con i social

Emma libera, al momento, da impegni professionali si sta godendo del sano relax. Dove e con chi non è dato saperlo. Non è la prima volta che la cantante decide di riservare i momenti felici solo per se stessa. Ma quando ritorna sulle piattaforme, i fan lo apprezzano. Proprio come ieri. Il nuovo look, infatti, ha scatenato non poche reazioni.

Il nuovo look

Top nero trasparente, sorriso appena accenato e un bicchiere di vino alla mano. Emma torna ancora più spledente di prima e conquista tutti. Con un dettaglio più rock che aggiunge nuova grinta alla sua personalità.

«Bentornata»

Nella foto, pubblicata dalla manager e amica più intima di Emma, si legge: «Bentornata». Ma dove abbia trascorso le vacanze estive la cantante è un mistero. Ad Emma la privacy piace e i fan la rispettano. Magari la Marrone è in cantiere per produrre nuova musica e presto tornerà in tour a riabbracciare i suoi milioni di ammiratori.

Senza trucco

La cantante ha pubblicato poi foto senza trucco, totalmente al naturale. E i 6 milioni di follower sono già abituati a vedere questa Emma. Sul web non si parla d'altro, le foto sono andate subito virali. Una cosa è certa, i fan impazziscono per il nuovo look total glam.