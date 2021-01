Dedica al fidanzato un pezzo di Emma e lui la lascia in diretta. La storia diventa social

Ieri sera Emma Marrone ha condiviso un articolo dal titolo super trash: "Lei gli dedica Amami della Marrone alla radio, ma lui la lascia in diretta". La cantante salentina vincitrice di Amici si riferisce ad un episodio accaduto anni fa, quando una ragazza ospite di Radio Tribù, Cristina, dedicò il celebre pezzo al fidanzato, che però decise di rompere con un messaggio.

La cantante ha ironizzato tirando in ballo l'amica Alessandra Amoroso in una storia su instagram: "L'ho sempre detto che per certe situazioni ci vogliono le canzoni di Ale ahahahah". Le due hanno da poco pubblicato in coppia il brano Pezzo di cuore rinsaldando la vecchia complicità. Poco dopo la Amorisi ha pubblicato sul suo profilo la storia della collega rispondendole “Sei proprio una cretina". Con affetto, s'intende.

