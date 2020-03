Emma Marrone sulla rottura con Stefano De Martino: «Travolti da un ciclone»

Emma Marrone parla per la prima volta dei motivi della sua rottura con Stefano De Martino. Dopo anni ormai dalla loro separazione la cantante ha voluto chiarire alcuni punti. In passato Stefano aveva smentito le voci sul fatto che la rottura fosse arrivata a causa di Belen Rodriguez, ma ora la cantante salentina ha deciso di dire la sua.

I due hanno fatto sognare il pubblico durante la trasmissione Amici con la loro storia che si è interrotta bruscamente. Poco dopo Stefano si è messo insieme a Belen con la quale si è poi sposato, ha avuto un figlio, ci ha divorziato ed è nuovamente tornato insieme a lei. La storia però tra Emma e Stefano fu sin da subito tormentata, visto che il ballerino lasciò la cantante per un colpo di fulmine per la collega di Amici 10 Giulia Pauselli, per poi tornare dalla salentina.

Una storia turbolenta, intensa, che si è conclusa drasticamente senza che nessuno desse spiegazioni e intorno alla quale si sono creati molti rumors. Dopo anni Emma a Chi chiarisce: «Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente». Sebbene Stefano avesse smentito la presenza di terze persone Emma lascia intendere un'altra cosa. Qualunque cosa sia successa è passato e ora tutti e due sono felici e hanno le loro vite.

Ultimo aggiornamento: 19:55

