Emma Marrone tra Sanremo e l'amore: «Vorrei un fidanzato sano di mente»

A pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, Emma Marrone si prepara a calcare il palco della kermesse canora più seguita d'Italia. L'artista, tra i Big in gara con il brano "Ogni volta è così", ha rilasciato un'intervista a D di Repubblica e a farle le domande è stata Maria De Filippi. «Arrivo da una famiglia in cui non mi sono sentita dire spesso ‘brava', quindi avverto la necessità di ricevere conferme dagli altri. Diciamo che quella del consenso è una fragilità».

APPROFONDIMENTI MASSIMA STIMA Stefano De Martino, i complimenti di Emma su Instagram per Bar... L'ANNUNCIO Emma Marrone: «Taglio» netto con il passato:...

Emma Marrone, confidandosi con Maria De Filippi, ha raccontato che usl campo professionale ha raggiunto tante soddisfazioni, ma non ha ancora trovato la persona giusta con cui condividere il suo cammino: «Ho finalmente comprato una casa tutta mia a Roma. Sono arrivata in questa città 12 anni fa, con un treno notte, per fare un provino ad Amici. Nessuno pensava che mi avresti presa, e invece… Ero una ragazza del sud, con dietro tre vestiti in croce, che stava andando a fare un provino e che alla fine ha incontrato una signora bionda che le ha svoltato la vita. In sintesi: una casa ce l’ho, una famiglia pure. Sono una ragazza in gamba. Mi basta un fidanzato sano di mente e siamo a posto».

«Prima o poi arriverà» dice Maria De Filippi.

Nel corso dell'intervista, Emma ha parlato del rapporto con il suo aspetto fisico, dopo averlo vissuto a lungo quasi come un limite: «Probabilmente mi sono nutrita di così tante altre cose che adesso l'aspetto fisico non è più un limite o un problema. Non ho più l' ansia di dover uscire per forza truccata e allo stesso tempo, adesso, mi vedo una bella donna, con tutti i miei difetti».