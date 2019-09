Emma Marrone, foto con décolleté esplosivo e Francesco Totti mette il like

Domenica 1 Settembre 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 17:06

Emma Marrone e la foto con il décolleté esplosivo: «Ma quindi è arrivato settembre?». La replica dei fan è esilarante. La cantante salentina ha appena pubblicato su Instagram una sua immagine supersexy. Nello scatto, Emma ha una scollatura vertiginosa che mette in mostra il suo famoso décolleté. L'artista cinguetta: «Ah ma quindi è arrivato Settembre? #IOSONOBELLA #6settembre🌹».La foto è dunque un modo per Emma Marrone di lanciare il nuovo singolo Io sono bella, in uscita il 6 settembre, con la firma di Vasco. Ma i fan non perdono l'occasione per fare una battuta galante alla loro beniamina. Alla domanda «Ma quindi è arrivato settembre?» rispondono così: «Eri bona pure ad agosto».L'immagine, appena postata, fa il giro del web. Incassando anche celebri like, come quello dell'ex capitano della Roma Francesco Totti.