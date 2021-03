Emma Stone dà alla luce (in gran segreto) il suo primo figlio

Emma Stone, 32 anni, ha dato alla luce il suo primo figlio, in gran segreto, lo scorso 13 marzo. La notizia è state tenuta così nascosta che i siti di gossip americani più agguerriti non sono riusciti a capire se si tratti di un maschietto o di una femminuccia.

L'attrice premio Oscar e suo marito, l'attore, sceneggiatore e regista Dave McCary, riferiscono fonti vicine alla coppia a TMZ, sono comunque eccitatissimi per la nascita del loro primogenito.Ultimamente Emma Stone era stata vista a Los Angeles, elegante in un completo premaman, che lasciava presagire l'imminenza del parto.

Emma e Dave si erano incontrati nel 2016, durante una puntata di Saturday Night Live, quando lui stava preparando uno sketch. La relazione è continuata fino al 2019, quando si sono presentati assieme durante gli Screen Actors Guild Awards.

Dave si era fatto avanti con la sua proposta di matrimonio nel dicembre del 2019, quando ha postato su Instagram una foto con Emma che mostra l'anello di fidanziamento, con tanto di emoji con cuore doppio fluttuante. Il matrimonio si sarebbe celebrato qualche mese fa. Anche su questo, bocche cucite. In epoca di fatti privati esibiti e condivisi, un caso di privacy preservata decisamente in controtendenza e, anche per questo, da rispettare.