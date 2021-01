Emma Stone è incinta: dopo il matrimonio segreto, per l'attrice ecco il primo figlio

Emma Stone è incinta. L'attrice americana, 32 anni, è stata paparazzata a Los Angeles dal Daily Mail con un pancione che lascia pochi dubbi. La notizia, non ancora ufficializzata dalla futura mamma, è stata confermata da diversi giornali americani vicini al mondo del cinema. Emma Stone si sposata qualche mese fa, in gran segreto, con il 35enne Dave McCary. Del loro matrimonio non si è saputo nulla per molto tempo, fino a quando i due non sono stati avvistati con la fede al dito. Oggi la notizia della gravidanza e del primo bebé in arrivo per l'amatissima star di "La La Land", in attesa di una conferma ufficiale da parte della diretta interessata.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Emma Stone si sposa: l'anello di fidanzamento su Instagram MODA Emma Stone, il backstage dello spot Louis Vuitton a Capri SPETTACOLI Tutto pronto per la notte degli OscarNetflix favorito con Roma di...

LEGGI ANCHE Emma Stone si sposa: l'anello di fidanzamento su Instagram

Emma Stone è incinta, il pancino 🥺 pic.twitter.com/7KOOGzFDR8 — Stef ⚜️ (@sharmdario) January 5, 2021

Ultimo aggiornamento: 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA