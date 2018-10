Enzo Iacchetti single da due anni, l'appello: «Cerco una donna tra i 37 e i 42 anni»

Martedì 16 Ottobre 2018, 12:19 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 12:47

"Sonoda quasi due anni. " Cosìa Un Giorno da Pecora, Rai Radio1, la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Di quale età vorrebbe la sua nuova compagna? "Direi dai 37 ai 42 anni. Se volessimo fare una appello per trovarne un'altra..."., di nuovo alla guida di Striscia La Notizia, ha anche parlato della querelle tra il programma satirico e Vittorio Feltri, a causa di un servizio che non è piaciuto al direttore di Libero. “Vittorio Feltri non ha un gran senso dell'umorismo, io lo conosco da quando lo battevo alle corse dei cavalli, al trotto, in alcune gare tra vip. Mi sono spiaciute le sue parole contro Striscia, abbiamo fatto quel tipo di satira che non fa male”. Vuole fare un appello a Feltri per riportare la 'pace' tra il giornalista e Striscia? “Si, gli dico: Vittorio su, ridi, dai. A noi lui fa ridere, le cose che dice sono veramente comiche”.