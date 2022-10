Enzo Salvi in lacrime su Instagram: «La mia Peggy è stata avvelenata»

Dramma per Enzo Salvi. Il comico ha raccontato ai follower di una sventura che ha coinvolto la sua amica a quattro zampe: una femmina di Labrador di nome Peggy, che i fan conoscono molto bene perché Salvi condivide spesso foto sui social dei suoi due cani.

Peggy, labrador color champagne, da tre giorni si trova tra la vita e la morte perché pare sia stata avvelenata, e nelle ultime ore Enzo Salvi ha rassicurato i fan sulle condizioni della sua fedele amica a 4 zampe.

Cosa è successo

Enzo Salvi, in una giornata come le altre, ha portato a spasso il cane per la conseuta passeggiata per fare i propri bisogni. Niente di eccezionale, se non fosse che al rientro verso casa il cane ha accennato qualche malore facendo immediatamente allarmare il padrone. Portata dal veterinario, Peggy per giorni ha lottato tra la vita e la morte.

«Amici miei oggi è il terzo giorno che la mia amata Peggy è ricoverata per avvelenamento. Sono tre giorni che sta lottando per non lasciarmi, affidata nelle mani del mio amico dottore Paolo Selleri. In contatto sempre con mio fratello Ignazio Pumilia, io prego che possa tornare a casa quanto prima da chi la ama. Perché non voglio nemmeno pensare a quello che potrebbe succedere», scrive con grande dolore il comico sul suo profilo Instagram.

Complicazioni

Nelle ultime ore, dopo che Enzo Salvi in lacrime ha espresso tutto il suo dolore per quello che è accaduto alla sua amata cagnolina, ha aggiornato i follower sulle sue condizioni e ha scritto: «Peggy è ancora ricoverata, ci sono state delle complicazioni, ma adesso è fuori pericolo. Spero di darvi domani una bella notizia». Poi, ha ringraziato tutti i fan per i messaggi pieni d'affetto e ha rivolto un pensiero speciale al veterinario che sta curando Peggy.

Il comico, infine, ha concluso così: «Un bacio ai vostri pelosi che stanno facendo il tipo per LEI».