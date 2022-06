Er Patata e la compagna di una vita: l'amore nato sul set con Monica Scattini (e la fine improvvisa della relazione)

È Monica Scattini la compagna di una vita di Roberto Brunetti, in arte "Er patata". Sono stati legati per sedici anni. Poi lei a 59 anni è morta nel 2015, portata via da un melanoma quattro anni dopo la fine della loro relazione. Brunetti era quattro anni più giovane quando è stato trovato privo di vita a Roma.

Monica Scattini era la figlia del regista piemontese Luigi Scattini, nata a Roma ma da mamma toscana. Era un'attrice nota per i ruoli che la vedevano spesso interpretare lo stereotipo della toscana benestante. Aveva recitato in Fatti di gente perbene (1974), di Mauro Bolognini; Lontano da dove (1983), di Stefania Casini e Francesca Marciano, che le valse il Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista; La famiglia (1987), di Ettore Scola; Tolgo il disturbo (1990), di Dino Risi; Parenti serpenti (1992), di Mario Monicelli; Un'altra vita (1992), di Carlo Mazzacurati; Maniaci sentimentali (1994), di Simona Izzo, con cui vinse il David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Negli anni Novanta le commedie dirette, tra gli altri, da Carlo Vanzina (Selvaggi; 1995), Christian De Sica (Simpatici e antipatici; 1998), Alessandro Haber (Scacco pazzo; 2003) partecipando inoltre a varie fiction televisive, tra cui Lo zio d'America (Rai Uno; dal 2002), Elisa di Rivombrosa e Un ciclone in famiglia (entrambe in onda su Canale 5; dal 2005).

L'incontro con Roberto Brunetti

Monica e Roberto si sono incontrati sul set. Così, dopo la fine del matrimonio con lo scultore Giancarlo Neri, col quale aveva vissuto per anni a New York, divenne sua compagna per per sedici anni, fino al 2011 quando la loro storia si concluse. Un amore che a tutti era invece parso molto solido e invece Brunetti decise di interrompere la relazione.

La fine della relazione

Er Patata decise di interrompere la relazione con la Scattini all'improvviso. «Sono tornata domenica sera da Tangeri - ha ricordato p arlando con Eva Tremila - e lunedì mattina Roberto se n'e' andato, è scappato di casa senza dire niente. Mi ha solo detto che sta male, sta in crisi, e che voleva prendersi una pausa di riflessione». Brunetti, intervistato nel 2019 dopo aver scontato gli arresti domiciliari per droga, disse della loro relazione con l'attrice: "È stato un grande amore, uan storia meravigliosa, Quando si è ammalata Monica ho saputo che non stava bene ma lei non mi parlava, era ancora arrabbiata con me. E' stata una storia d'amore bellissima, la differenza d'età non c'era. Il giorno che è mancata qualcuno mi ha detto che non c'era più".