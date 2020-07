Eros Ramazzotti e il flirt con Veronica Montali: «Abbracci una persona e ti ritrovi fidanzato il giorno dopo»

Tra Eros Ramazzotti e Veronica Montali nessun flirt. Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia di una liaison fra il cantante e l’ex di “Amici” e lo stesso Ramazzotti è intervenuto per smentire l'ennesima voce suo un suo nuovo amore dopo il divorzio da Marica Pellegrinelli.

Ad Eros sono state affiancate diverse relazione, fra cui Roberta Morise e Sonia Lorenzini. Stavolta è toccato alla Montanari, che però per lui, come ha spiegato al sito “Dagospia”, è solo un’amica: «Negli ultimi 4 mesi – ha fatto sapere Ramazzotti - secondo certa stampa rosa avrei avuto ben 4 fidanzate, praticamente 1 ogni 30 giorni. Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente e categoricamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura».

Rimane single e assicura che al suo fianco non c’è nessuno: «Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un'amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale. L'unico vero amore su cui ruota la mia vita è quello che nutro verso i miei figli e il mio lavoro. Se e quando dovessi innamorarmi nuovamente state pur certi che sarà per me un piacere comunicarlo pubblicamente».

