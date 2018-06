Lunedì 11 Giugno 2018, 17:27 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 18:36

Hanno recentemente festeggiato i nove anni d’amore con tanto di tenere dediche social ma per Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli non smettono di fare i fidanzatini. La coppia infatti, che ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio viene spesso sorpresa insieme e Eros dedica alla famiglia gran parte del tempo libero dal palco o dalla sala di registrazione.Senza piccoli al seguito i due sono stati fotografati da “Nuovo” durante una romantica passeggiata, dove Eros non manca di mostrare tutto il suo amore per la moglie all’obbiettivo del paparazzo.