Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il bacio in tv fa sognare la figlia Aurora: «Sto volando». Web scatenato

A poche ore dal debutto di Michelle Impossible, il nuovo show in due puntate di Michelle Hunziker, non si parla d'altro che della reunion familiare con Eros Ramazzotti negli studi di Canale 5. Un incontro atteso dai fan della coppia con grande trepidazione e che, stando ai commenti di molti utenti, è riuscito a sorprendere il pubblico, ma anche la stessa figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker con la figlia Aurora.

A un mese dall'annuncio del suo divorzio con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker ha deciso di festeggiare i suoi 25 anni di carriera con una trasmissione tutta incentrata su di lei con tanti ospiti tra amici di lunga data come Jerry Scotti, Ilary Blasi e Serena Autieri e il suo storico ex marito Eros Ramazotti. Proprio il loro incontro sul palco ha riacceso la fantasia della figlia, che in cuor suo non ha mai smesso di sperare di rivederli insieme.

«Diglielo, diglielo che siamo amici» dice Michelle, una volta raggiunta sul palco da Eros. «Amici» conferma l'ex marito. «E questa è una cosa bellissima perché noi siamo qui per incoronare questa amicizia in modo tale che da domani non scriveranno più che torniamo insieme» risponde Michelle prima di abbracciare e poi baciare sulle labbra Eros.

Scusate ma solo io sto volando? #MichelleImpossible — Aurora Ramazzotti (@therealauroraR) February 16, 2022

La reazione di Aurora Ramazzotti

«Scusate ma solo io sto volando?» ha scritto Aurora Ramazzotti su Twitter, dopo le parole dei genitori e il loro tenero bacio sulle labbra. La risposta sui social non si è fatta attendere: «Qui sono svenuta – scrive un'utente –. Oddiomoro! Ancora non ci credo che hanno tutta questa intimità, complicità... non me la raccontano giusta. Datemi un pizzico».

«Mi sa che da casa ci siamo emozionati tutti nel vedere Michelle ed Eros...La loro canzone, il modo in cui si guardavano... Sono andati avanti con le loro vite, ma per noi fan rimangono sempre LA COPPIA...Comunque ho visto tutta la serata ed è stato un bello spettacolo» ha risposto un'altra utente.

Non tutti i fan hanno apprezzato però il bacio di coppia. «Sì, sinceramente solo tu io avevo un'alta aspettativa rovinata da tanti doppi sensi battutine e baci fuori luogo visto che entrambi escono da troppo poco tempo da due storie importanti – ha scritto un'utente in disaccordo con gli altri commenti –. Mi spiace avrei gradito una cosa "in punta di piedi" mi avrebbe fatto sognare di più». Un commento fuori dal coro, perché il gradimento del pubblico ha prevalso su qualsiasi altra polemica.