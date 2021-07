Eros Ramazzotti «ritratta» il no a Monica Bellucci: il post di spiegazioni su Instagram

Un "no" che ha fatto scalpore quello confessato da Eros Ramazzotti in un'intervista al Corriere della Sera e su cui il cantante ha dovuto ritrattare. L'artista romano ha infatti sostenuto di aver rifiutato le avances di Monica Bellucci poi - dopo che le sue esternazioni hanno fatto il giro della rete - ha precisato l'accaduto in un post su Instagram.

Eros Ramazzotti: «Ho detto "no" a Monica Bellucci: eravamo entrambi liberi»

Cosa ha dichiarato

L'aneddoto su Bellucci risale a ieri mattina, in occasione di un'intervista in cui l'artista viene chiamato a fare un bilancio di carriera e vita privata. La discussione si sposta sul capitolo rimpianti. "Il giorno in cui si è pentito di qualcosa?", domanda il giornalista. Un no privato? «A Monica Bellucci. Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo».

Parole che hanno avuto inevitabile eco nel mondo del pettegolezzo, tanto che Ramazzotti ha deciso poco dopo di precisare il concetto sul suo profilo ufficiale Instagram, modificando un po' l'accaduto. In un video in cui sia lui che Monica erano ospiti di Stasera pago io, vecchio show Rai di Fiorello, Eros canta "Più bella cosa": «Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo»,scrive. E poi aggiunge in una storia: «Non tutto quello che leggete è vero». Tutto tace, invece, sul fronte Bellucci.