Eros Ramazzotti, vacanza con la famiglia con dediche alla moglie Marica

Sabato 18 Agosto 2018, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 14:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È atteso al lancio del nuovo disco, ma intanto Eros Ramazzotti si è voluto regalare qualche giorno di vacanza assieme alla famiglia.Il cantante è stato sorpresa da “Chi” in Grecia, nell’isola di Mykonos, assieme alla moglie Marica Pellegrinelli e ai due figli, Raffaella Maria e l’ultimo arrivato Gabrio Tullio. Tra scherzi e giochi in acqua Eros non ha mancato di rendere omaggio alla moglie, anche attraverso diverse dediche d’amore alla bellissima moglie.