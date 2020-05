Eros Ramazzotti è tornato con Marica Pellegrinelli, lui fa chiarezza su Roberta Morise e gli amici confermano: «Sono felici»

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono tornati insieme? Nessuna conferma dai diretti interessati, ma le voci sulla presunta riconciliazione sarebbero suffragate dalle indiscrezioni degli amici più vicini. Secondo quanto riporta Novella 2000, il cantante e la modella sono molto felici. Sembra che l'avvicinamento forzato in quarantena stia dando i suoi frutti grazie anche all'intercessione di Aurora Ramazzotti.

I due 'ex coniugi' stavano insieme dal 2009 e si sono separati l’estate scorsa con un comunicato ufficiale. Nelle ultime settimane un altro gossip aveva catalizzato l'attenzione: quello sulla possibile storia d'amore tra Eros e Roberta Morise. L'artista ha fatto chiarezza parlando di una semplice amicizia, ma anche la donna ha detto la sua. «In queste settimane non ho detto nulla perché non c’è nulla di più elegante di un grande silenzio», ha fatto sapere a “Chi”.

«Fossi stata in Eros - ha aggiunto - avrei evitato la smentita, ma rispetto la sua scelta. Tanto, se le cose non sono vere, scemano da sole senza creare casi mediatici... In questo periodo siamo tutti più vulnerabili e magari lui, ora, è più sensibile. D’altronde ha dei figli e delle responsabilità. Io quando ho letto le prime indiscrezioni sono raggelata. Ma sono dell’idea che se le cose non sono vere, meglio non parlarne».

Ultimo aggiornamento: 22:16

