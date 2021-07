Estate Vip nel Cilento, Cecilia Capriotti dal Grande Fratello a Casal Velino

Cecilia Capriotti sceglie il Cilento per un po' di relax. L'attrice, ex modella e indossatrice originaria di Ascoli Piceno, dopo aver trascorso alcuni giorni a Capri in compagnia di Alfonso Signorini si è trasferita presso l'Hotel Club Stella Maris di Enza Lista a Casal Velino insieme alla famiglia.

APPROFONDIMENTI L'ESTATE Cilento, tornano i vip in costiera:Maria Teresa Ruta in tour a... LA NATURA La tartaruga Caretta Caretta tornanel Cilento ma sceglie... L'INIZIATIVA Cittadini ecologisti a Montecorice:ripulite le strade del comune

Per lei un weekend di riposo, durante il quale è rimasta affascinata dal territorio e dall'ospitalità del luogo.

Attiva dall'inizio degli anni 2000 nel mondo dello spettacolo, è stata protagonista anche in teatro e di diversi reality show. Ha partecipato all'Isola dei Famosi nel 2018 e in questa stagione alla quinta edizione del Grande Fratello.