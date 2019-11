Ettore Bassi, l’ex moglie Angelica Riboni: «Disperata e senza un soldo. Sono un suo ostaggio»

L'Eredità, il campione Niccolò Pagani si ritira per tornare dai suoi studenti

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Ho deciso di parlare perché sono disperata”, l’ex moglie di, confida la sua versione della situazione dopo la fine del suo matrimonio: «Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici».I due si erano conosciuti nel 2000, sposati solo nel 2009 e dalla loro relazione sono nati Caterina, 17 anni, Olivia, 15, e Amelia, 5: «Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare – ha fatto sapere a “Oggi” -, quasi armoniosa, per il bene delle nostre figlie. Ma poi non abbiamo trovato un accordo sulla separazione. La sua proposta era questa: 1500 euro per le figlie e niente per me “perché hai sempre fatto la mantenuta e hai il tuo trullo da cui trarre sostentamento”». E garantiva la presenza due giorni al mese, poi “alzati” a quattro”.Il lavoro l’aveva abbandonato tempo fa e in più la piccola di casa, Amelia, necessita di cure speciali: “Se lui 'stanzia' solo due giorni al mese, come faccio a lavorare? Chi si occupa delle ragazze, della loro scuola, della terapia di Amelia? Io dico: o paghi, o ci sei stabilmente un paio di settimane al mese, così mi cerco un lavoro che comunque dovrà per forza essere flessibile e part-time”.Anche la parte burocratica è complicata: “Il processo è un delirio (…) Il giudice ha anche fissato un calendario di massima, lui dovrebbe stare con le ragazze un weekend sì e uno no. Fino a sette giorni prima, però, può modificare a piacimento le date. Non ha mai rispettato i weekend alterni e cambia idea all’ultimo. A settembre si è fatto vedere dalle nostre tre figlie solo una volta”. Questo il racconto della ex moglie dell'attore. Ora si attende la replica di Bassi.