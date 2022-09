Uomini e Donne, tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è finita: «Sono schifato». Ecco la verità

La love story tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia è finita. I due si erano conosciuti nove anni fa all’interno del dating show di Maria De Filippi: Uomini e Donne. Già da tempo si vociferava che tra i due non corresse più buon sangue, ma entrambi l'avevano etichettata come una crisi passeggera, anche per preservare i due bambini nati dalla loro relazione. Nelle ultime ore però, tra la coppia si è aperta una guerra social di botta e risposta che ha fatto sì che la relazione si concludesse nel peggiore dei modi.

La fine della relazione

A confermare la rottura è stato l'ex tronista Eugenio, che ha rilasciato sui social una serie di dichiarazioni durissime nei confronti della compagna: «Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato». Le parole hanno sconvolto i fan, che ormai dopo nove anni si erano affezionati alla coppia.

Non è finita qui, perchè Colombo ha poi attaccatto direttamente l'ex compagna, lasciando intendere che la fine della relazione sia avvenuta per colpa di un suo tradimento: «Scrivo questo solo per spiegare alcune cose… io e Francesca eravamo in crisi e il viaggio per Rodi era già stato programmato da tempo per lavoro… ci serviva per capire ancora meglio se si poteva recuperare il rapporto. Appena tornati abbiamo saputo di un problema gravissimo della nostra cagnolino. La signorina fregandosene di tutto è stata 3 giorni in hotel con qualcuno. Questo è lo schifo. Inutile che scrive che era in un momento difficile. Con questo chiudo una storia con una persona che non vale niente. Tutto questo il giorno dopo del viaggio».

La risposta di Francesca Del Taglia

Non è tardata ad arrivare la risposta dell'ex compagna Francesca, che nelle storie Instagram ha scritto bianco su nero: «Aspettavo di dare la notizia della rottura del mio rapporto con Eugenio avvenuta una settimana fa, dopo un anno di crisi, solo per una questione di un grosso problema che è subentrato pochi giorni fa, quando hanno diagnosticato un brevissimo tempo di vita rimasto alla cagnolina Mia. È un momento per me molto duro, purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire. Non mi sento di aggiungere altro perché i panni sporchi mi hanno insegnato a lavarli in casa mia. Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dover di dover scrivere almeno queste due righe, ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo».