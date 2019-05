Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate: le foto dall'album del matrimonio

Martedì 21 Maggio 2019, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2019 19:26

si sono. L’attrice e la compagna, fidanzate da oltre otto anni, si sono dette sì nella splendida cornice della campagna laziale con un matrimonio organizzata dal noto wedding planner tv Enzo Miccio La Grimaldi, come spiega “Chi” in edicola domani, indossava lungo abito color pesca disegnato per lei proprio da Miccio, mentre la Battaglia ha scelto un completo maschile sui toni del blu. La celebrazione si è tenuta all’aperto e il tempo non è stato dei migliori mentre per il ricevimento gli ospiti sono stati accolti nel ristorante dello chef Antonello Colonna che ha concluso festeggiamenti con una torta a cinque piani decorata con peonie e a troneggiare due statuine con le fattezze delle spose.Testimone di nozze è stato Gabriel Garko, fidanzato della Grimaldi per tre anni e fra gli ospiti, parenti a parte, si contavano numerosi amici vip come Nancy Brilli, Elenoire Casalegno, Bianca Atzei, Monica Cirrinà e Vladimir Luxuria.