Si sono conosciute al Gay Village nel 2008: «Lì ho visto per la prima volta Imma Battaglia. Ero con il mio ex marito - racconta Eva Grimaldi al Corriere della Sera - Quando siamo tornati a Verona, ricordo che alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a lei. Poi io e lui ci siamo lasciati, due anni dopo sono tornata a Roma e sono tornata al Gay Village». Era settembre del 2010. La scintilla è scoccata allora: «Quella sera l’abbiamo finita a mangiare patatine e birra a un tavolino. E le ho dato il mio numero di telefono. Poi ho cominciato a stalkerizzarla: mi era entrata nel cuore come un proiettile».

Il primo bacio? Eva: «Un mese dopo, gliel’ho chiesto io. Le avevo proposto di vederci a Zagarolo, dove ero ospite da amici. L’appuntamento era alle 17, lei si è presentata alle 18.30». Imma: «Ma è stata lei a darmi le indicazioni sbagliate!». E dopo? Imma: «Non mi ha chiesto solo un bacio! Dopo, ha usato un sacco di stratagemmi. Mi ha invitata ad andare in camera da letto, perché nel soggiorno c’era una parete a vetri e non voleva che ci vedessero da fuori. In camera mi ha chiesto di spogliarmi, come nel libro Le mille bocche della nostra sete che stava leggendo».

Imma Battaglia ed Eva Grimaldi sono «marita» e moglie dal 19 maggio 2019. «Imma ha una testa pazzesca, un’intelligenza fuori dal normale. E mi piace come donna, la sua fisicità, le spalle, la faccia, lo sguardo. Mi fa sentire femmina più di tutti gli uomini che ho avuto», ammette Eva. . È stata la sua prima donna? «Sì. Lo stesso non si può dire di me con lei…». E sulla storia con Gabriel Garko che solo di recente ha dichiarato la sua omosessualità e con cui Eva è stata "fintamente" fidanzata, la Battaglia confessa: «Eva ha mentito pure a me». E lei replica: «Quel segreto lo avrei portato nella tomba. Non era il mio, era di Gabriel».