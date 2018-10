Eva Grimaldi a Vieni da Me: «Ho avuto una relazione con Sean Penn»

ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato a Cdel suo incontro e della storia d’amore con l’attore Sean Penn. “Eravamo nello stesso albergo a New York, io stavo girando una fiction.Un giorno eravamo nella hall dell’hotel e il mio coach mi ha avvisata che Sean Penn mi stava guardando” ha esordito la Grimaldi. “Vado alla reception per ritirare le mie chiavi e mi dicono di salire a prendere un aperitivo con Mister X, perché Sean Penn non si fa mai chiamare con il suo nome negli alberghi. Abbiamo parlato di suo fratello, del padre, di musica, poi mi ha invitata fuori a cena. Lui era bello come il sole ma anche io ero molto bella. Sean nel baciare è molto romantico, vuole sempre ascoltare Mozart, lo metto nei primi tre posti della mia classifica” ha continuato l’attrice. “Questo amore è durato sei mesi, lui voleva fare sul serio ma io volevo diventare la signora Grimaldi, non la signora Penn. È bello sapere che non ho avuto solo Gabriel Garko, ho avuto anche Sean Penn”.