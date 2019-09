Eva Henger contro Lucas Peracchi, lo scontro continua: «Minacce, insulti, violenze e dipendenza sessuale»

Martedì 24 Settembre 2019, 20:20 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 21:19

Continua lo scontro, mezzo social e stampa, fra, ex tronista ed attuale fidanzato della figlia dell’attrice, Mercedesz. Eva ha fatto già sapere che da tempo non la sente a causa del compagno che nel mentre la insulta, ed ora fa delle rivelazioni in cui parla di violenze e maltrattamenti.Eva infatti ha rilasciato un’intervista a “Nuovo” e dal profilo Instagram del direttore, Riccardo Signoretti, viene pubblicata un’anticipazione: “In esclusiva su Settimanalenuovo lo sfogo di Eva Henger – si legge nella didascalia - L’attrice accusa Lucas Peracchi , fidanzato della figlia Mercedesz. Rivelazioni pesanti che parlano di minacce, insulti, violenze e dipendenza sessuale”.E la Henger aveva già reso noto dal social il suo pensiero riguardo a Lucas: “Non sopporto più gli insulti di questa persona. Fa quella battuta sfortunata, “Puttan* Eva” ma non si dice quando la mamma della tua compagnia si chiama proprio così. La cosa mi avrebbe lasciata indifferente ma mi ha detto e fatto molto peggio.Se parlassi, Lucas Peracchi non dovrebbe uscire più di casa. La cosa che mi ha fatto più tristezza è che questo video è stato girato da Mercedesz. Tu conosci bene il nome di tua madre. I video posso essere fermati. Qui non si può dire niente altrimenti diventano litigate, minacce, violenze. Gli potrebbe dire: “Amore, potresti non dire questa parola visto che la mia mamma si chiama Eva. Rifacciamo il video con la cintura già allacciata?”….”.