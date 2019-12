Mercedesz Henger, la dedica di Lucas Peracchi: «Chi dovrebbe stare al tuo fianco ti vuole vedere piangere»

Una dedica d’amore da Lucas Peracchi alla fidanzata Mercedesz Henger. Per lei infatti non è un periodo facile, dato le liti con la madre Eva Henger che non vede assolutamente di buon occhio la sua relazione con l’ex protagonista di “Uomini e donne” e la recente scoperta di non essere al figlia biologica di Riccardo Schicchi.





La dedica naturalmente fa anche riferimento (In negativo) alla mamma della fidanzata, Eva Henger: “Non è un periodo facile per te - ha scritto sul social Luca a fianco di una foto con Mercedesz - e purtroppo le persone che dovrebbero essere a prescindere sempre al tuo fianco , sono le prime che vogliono vederti piangere ... sbagliare è umano perseverare è diabolico...

io sarò sempre al tuo fianco ❤ sei sempre stata forte e lo sei tutt’ora ... il tempo è galantuomo ... e il karma farà il suo corso ... e i piccoli diavoletti torneranno da dove sono venuti ... sei forte amore mio ❤ ti amo ❤ .. ricorda non può piovere per sempre ❤il nostro sorriso non ce lo toglierà nessuno ! Sei unica ! I love you ❤”

