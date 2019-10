Eva Henger contro Lucas Peracchi, parla l'ex moglie: «Niente di nuovo, ma l'argomento è delicato»

Giovedì 3 Ottobre 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si placano le dure accuse di Eva Henger a Lucas Peracchi, ex tronista e compagno della figlia Mercedesz. Dopo aver rilasciato un'intervista al settimanale di gossip Nuovo, la Henger aveva parlato dell'argomento anche a Barbara D'Urso durante la scorsa puntata di Domenica Live.«Lucas Peracchi ha lobotomizzato mia figlia Mercedesz: è violento con lei, io le ho chiesto di tornare da me ma lei è plagiata, non la riconosco più per quanto è cambiata. Quel rapporto non mi piace, è malato: magari le avesse messo solo le mani addosso o l'avesse tradita, come fa spesso» - le accuse di Eva Henger - «Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto che voleva dargli una seconda possibilità, lui venne anche da me si mise a piangere e lo abbiamo perdonato tutte e due, forse sbagliando. Capisco l’amore e capisco anche una dipendenza sessuale da una persona. Però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcuno altro di privarlo della sua dignità».Come se non bastasse, su Lucas Peracchi è intervenuta anche l'ex moglie Silvia. La donna, interpellata da Gossipetv, ha commentato così le accuse di Eva Henger al suo ex: «Per me non è nulla di nuovo, ma l'argomento è delicato e per questo preferisco non intromettermi».