Eva Henger e Massimiliano Caroletti: «Ci siamo sposati. Di nuovo»

Domenica 24 Marzo 2019, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 21:01

a Domenica Live racconta il secondo matrimonio con, che è stato celebrato alle Maldive. Insieme al marito e alla figlia della coppia, Eva Henger ha raccontato le nozze, ripercorrendo dettagli ed emozioni. La coppia si era già sposata nel 2013 e ha voluto rinnovare le promesse.«Stiamo insieme da 15 anni e per noi era una data importante - dice Eva Henger - È stato un matrimonio bellissimo, ricco di emozioni».Poi, a sorpresa, è entrata in studio la figlia maggiore di Eva Henger, Mercedesz, che ha indossatol’abito da sposa della madre.«A me fa un po’ effetto vederla vestita così».Più serena Eva Henger: «Ha indossato altre volte l’abito che ho messo per il primo matrimonio».Nessuna novità in vista però.«Non sto per sposarmi», rassicura la ragazza.