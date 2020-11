La seconda giovinezza di Evra: sposerà una modella 25enne. La ex moglie: «È un topo di fogna»

Patrice Evra ha lasciato la moglie Sandra per una 25enne modella olandese, Margaux Alexandra. E la ex del 39enne difensore ex Juve e Manchester United non l'ha certo presa bene: al tabloid britannico The Sun, Sandra ha definito l'ormai ex marito e padre dei figli Lenny e Moana «un topo di fogna».

Evra ha dichiarato al mondo la sua passione con un post su Instagram: «È passato più di un anno che stiamo insieme, voglio dire da quando mi hai rubato il cuore dopo la seconda volta che ci vediamo ti ho detto che saresti stata mia moglie per il resto della mia vita. Non posso vivere senza di te adesso, anche quando sei accanto a me mi manchi! - scriveva il romantico Patrice - Pensavi che fossi pazzo quando ti ho chiesto la mano solo dopo 3 mesi che ci incontriamo: la felicità è una scelta e ti scelgo per il resto della mia vita».

Come racconta il Daily Mail, tra Evra e Sandra le cose sono finite male: dopo aver passato le feste di Natale insieme, l'ex calciatore a gennaio si è trasferito nella loro seconda casa a Londra, dove ha poi passato il lockdown. A quanto pare non da solo, perché nel frattempo Margaux sui social postava foto proprio dalla casa di Evra: la conferma finale del lungo tradimento, Sandra l'ha avuta quando ha letto il post di Patrice in cui affermava di stare con lei da oltre un anno. «È stato il giorno peggiore della mia vita, ero sconvolta - le sue parole - mi ci è voluto del tempo per realizzare quanto stava succedendo. È diventato un topo di fogna».

Il mese scorso lo stesso Sun rivelò che Evra aveva già tradito la moglie in passato con una donna conosciuta a Las Vegas, Gabriella Birley, con cui l'ex difensore bianconero ha altri due figli. Una scoperta che aveva devastato Sandra, prima del nuovo tradimento con la stessa Margaux, a cui è seguita la separazione (dopo 25 anni insieme) e ora il nuovo fidanzamento: Patrice sposerà dunque la giovane modella, con cui pubblica spesso foto sui suoi profili social.

