Fabio Caressa e Benedetta Parodi, la nuova proposta a 20 anni di distanza dal matrimonio

Lo avevano già annunciato alla fine del 2018, ora è il momento di rinnovare la promessa: Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono pronti a risposarsi, a distanza di 20 anni esatti dal loro matrimonio. In vacanza alle Maldive con i loro tre figli, i due conduttori tv hanno deciso di celebrare l'importante anniversario con una nuova proposta (e un nuovo anello). Era il mese di dicembre quando Benedetta Parodi, conduttrice televisiva e sorella minore di Cristina, aveva rivelato sui social : «Con l’arrivo del 2019 io e Fabio festeggeremo 20 anni di matrimonio. Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati.. io ancora di più». In vacanza alle Maldive, grazie anche alla sosta del campionato che ha permesso a Fabio Caressa di prendersi una pausa dagli impegni come telecronista e conduttore di Sky Sport, la coppia ha pubblicato un divertente e romantico video che immortala la nuova proposta di matrimonio.«Buongiorno, oggi ci scambieremo di nuovo la promessa di matrimonio», annuncia Benedetta Parodi su Instagram Stories. Il marito, sornione e divertente come suo solito, commenta così, mentre mostra le mani chiuse in un pugno: «Ci sei ricascata... Dai, scegli: destra o sinistra?». La conduttrice, però, prima di fare la sua scelta ha spiegato: «Oggi abbiamo messo in tasca i telefoni e ci affidiamo ad un fotografo professionista, perché è una giornata importante e poi condivideremo i momenti più belli insieme a voi».Quando sceglie la mano sinistra del suo Fabio, Benedetta Parodi scopre che in realtà l'anello si trovava nascosto in quella destra. «È bellissimo» - commenta Benedetta - «Siamo molto felici ed emozionati».