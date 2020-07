Fabio Fulco sposa la fidanzata Veronica Papa con frecciatina alla ex: «Cristina Chiabotto ha sbagliato i modi»

Ultimo aggiornamento: 16:11

pronto a sposare la compagnadopo il banco di prova del lockdown e torna a parlare della sua ex,, con cui si è lasciato dopo anni di fidanzamento, senza risparmiare frecciatine.L’improvviso lockdown da coronavirus ha permesso a Fabio e Veronica di mettersi alla prova: «Durante il lockdown – ha dichiarato a “Intimità” - tra me e Veronica è andata alla perfezione. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, testare il nostro rapporto e rafforzarlo. Insomma, la prova è stata superata brillantemente. Stiamo pensando seriamente al matrimonio (…) L’incontro con Veronica è stato un dono: ci siamo conosciuti un anno fa tramite amici comuni durante una situazione di lavoro, ho cominciato a corteggiarla e piano piano ci siamo avvicinati, fino a ritrovarci dove siamo ora».Con Cristina Chiabotto i rapporti sono freddi: «Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto da modo in cui questo è accaduto. Le storie possono finire, succede e non sta certo a me giudicare, ma a fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce, modi che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. E nel mio caso, invece, si sono sbagliati proprio quelli. Ma ora, con il senno di poi, comincio a pensare che forse era quello il prezzo da pagare per prepararmi a ricevere ciò che ho oggi».