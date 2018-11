Fabio Volo fuga dalla tv, baci hot alla moglie Johanna Hauksdottir e passeggiata con i figli

Lunedì 5 Novembre 2018, 19:18 - Ultimo aggiornamento: 05-11-2018 19:53

Lontano dai sui numerosi impegni fra radio, tv e carta stampata Fabio Volo è un papà di famiglia a tempo pieno e ama trascorrere il tempo assieme alla moglie e ai figli.Comico, attore, scrittore, conduttore radiofonico e personaggio tv, Fabio Volo ha trovato l’amore fianco di Johanna Hauksdottir, insegnante di Pilates conosciuta in una delle sue numerose trasferte a New York, da cui ha avuto i figli Gabriel e Sebastian.Fabio è stato sorpreso da “Novella2000” proprio assieme a Johanna e ai piccoli mentre passeggiano per Milano mentre chiacchierano amorevolmente per poi scambiarsi una bacio a favore di paparazzo.