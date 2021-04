Fabio Volo e gli auguri alla moglie Johanna: «Sei una donna straordinaria». Crisi passata?

Fabio Volo si lascia andare ad un tenero augurio di compleanno per sua moglie Johanna Maggy, che compie oggi 40 anni. «Tanti auguri Johanna!!! Sei sempre una ragazzina un eterno Spirito libero una donna straordinaria», scrive Volo in un post Instagram rivolto all'influencer islandese con cui è unito dal 2011. La coppia era entrata in crisi durante il lockdown ma non ha mai ufficializzato una separazione. A giudicare dal post pubblicato da Volo, la crisi di coppia potrebbe essere passata. I due hanno dato alla luce due figli, Sebastian e Gabriel, di 8 e 6 anni. «Una guerriera coraggiosa un angelo caduto dal cielo e anche una gran gnocca se posso dire. Grazie per essere esattamente ciò che sei e come sei!» conclude Volo nel post pieno di amore e ammirazione.

Un messaggio intimo e carico di sentimento dunque, che smentisce tutte le voci di una presunta crisi tra i due che aleggiano nell'aria dal 2019. Fabio e Johanna si sono conosciuti a Manhattan dove lui si trovava per girare il film "Il giorno in più" e il loro era stato une vero colpo di fulmine dopo il quale lei aveva deciso di trasferirsi in Italia.