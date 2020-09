Fabrizio Corona, avance (con gaffe) a Barbara D'Urso. E lei lo pizzica: «Salutami assoreta»

Fabrizio Corona ha commesso una clamorosa gaffe in collegamento con Barbara D'Urso per la prima puntata di Live Non è la D'Urso. Il paparazzo ha provato a fare delle avance alla conduttrice ma le ha attribuito erroneamente più anni di quelli che ha. «Prima di chiudere Barbara volevo dire che sei splendida, che sapere che hai 65 anni è incredibile. Quando ti ho visto ero meravigliato. Io sono single Barbara se vuoi sono disponibile».

La D'Urso, coglie lo scherzo ma precisa: «grazie ma di anni ne ho 63», poi prosegue e chiude con il suo saluto iconico: «Sono single anche io ma diciamo che sei troppo impegnativo, volevi fare, fare la cosa mediatica pure con me? Detto questo anche ciao ... Salutami a 'ssoreta!».

Pace fatta dunque tra Barbara D'Urso e Fabrizio Corona. Dopo anni di bufera, il siparietto tra i due conferma che è tornato un clima sereno. La padrona di casa ha più volte preso le difese del paparazzo sottolineando in modo particolare il grande lavoro fatto con il figlio Carlos Maria. «Carlos sta benissimo ed ha un attaccamento enorme per il padre - dice la D'Urso - ed è un amore reciproco, non si sono mai lasciati la mano e io questo a Fabrizio devo riconoscerlo».

La prima puntata dello show targato Mediaset è stata un grande successo. Interviste, esclusive e soprattutto tanti collegati in diretta. Oltre a Fabrizio Corona, tornato in tv a un anno e mezzo dall’ultimo arresto, in studio Gina Lollobrigida ha raccontato la sua storia con il suo discusso assistente personale, Andrea Piazzolla. Presenti allo show anche Nicoletta Mantovani, Rita Dalla Chiesa e Angela Chianello, la signora di Mondello, nota al pubblico per la frase "Non ce n'è Coviddi".



