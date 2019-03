Fabrizio Corona furioso prima del carcere: dito medio ai paparazzi e selfie col figlio Carlos Maria

Venerdì 29 Marzo 2019, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima di tornare inha voluto dare un ultimo saluto ai paparazzi con un. Il giudice di Sorveglianza di Milano infatti haper una serie di violazioni delle prescrizioni e Fabrizio, coinvolto recentemente nel discusso caso fogli all’, ha fatto ritorno dietro le sbarre.Seduto su una panchina al sole con la sigaretta in bocca, come mostrano le immagini pubblicate da “Vero”, Corona alla vista dei paparazzi alza il dito medio sorridente. Finiti i convenevoli però Fabrizio svela la sua altra faccia e si dedica a Carlos Maria. Prima chiacchierano insieme e poi si concede per un selfie di gruppo assieme agli amici del figlio avuto dall'ex moglie Nina Moric.Prima del suo arresto Corona era stato intervistato e aveva parlato di sé: “In me c'è una parte cattiva e una parte buona, una parte maledetta e una parte profonda. Le mie vicende le racconto, fanno parte della mia esperienza, poi io sono stato bravo perché le ho sapute utilizzare anche commercialmente”.