Fabrizio Corona, il commento al veleno sul gossip tra Totti a Ilary: «Semplici corna, daje»

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, sembra non avere dubbi sul presunto tradimento di Francesco Totti a Ilary Blasi. In alcune stories Instagram, Corona ha ripreso degli stralci dell'intervista di Ilary rilasciata al programma Belve, in cui dichiara di essere stata vittima di un complotto per minare le basi del suo matrimonio con l'ex capitano della Roma. «Un complotto? Semplici corna. Bella daje» è il commento al veleno di Corona sotto il video, che conferma il suo pensiero.

Non è la prima volta che Corona si scaglia contro la coppia. Secondo Ilary, infatti, quando era incinta del primogenito Cristian, e fu lanciato il gossip di un altro presunto tradimento da parte di Totti con Flavia Vento, sarebbe stato proprio Fabrizio Corona a organizzare tutto. Infatti, la showgirl, dopo anni, nel 2018, ha potuto sbugiardato Corona durante una diretta del GF VIP, che all'epoca coduceva, rispondendo a quei rumors che in passato avevano fatto tanto scalpore, ma che non erano riusciti a scalfire la storia d'amore con Totti. Dunque, l'astio tra Corona e Blasi è rimasto e oggi, l'ex re dei paparazzi ha confermato ancora una volta la sua tesi secondo la quale Totti avrebbe tradito Ilary.