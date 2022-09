Fabrizio Corona continua la sua "guerra" personale contro Francesco Totti e Ilary Blasi, ma i social non gli danno una mano. Dopo aver perso il suo profilo ufficiale, bannato per il «game» che dovrebbe (secondo l'ex paparazzo) smascherare i due poco a poco, è tornato all'attacco sfruttando quello di suo figlio Carlos. Ma Instagram nelle ultime ore gli ha riservato la stessa sorte, «Pagina non disponibile».

Nina Moric, l'ex di Corona sta male: «Il dolore fisico mi sta consumando». Il referto medico che preoccupa FOTO

Totti, slitta l'intervista a Ilary a Verissimo: «Assente nella prima puntata». Mistero sulla data, cosa succede

Bannato da Instagram il figlio di Corona

«Papà tu sei sempre stato vero, senza filtri, ed è questo il problema – aveva scritto il 20enne figlio di Corona –. Non mi preoccupo perché sei stato sempre libero anche in galera e non ti possono fermare mai, ti devono uccidere come dici tu, Fagli vedere come hai preparato il grande rientro. Insegna a tutti verità, informazione e comunicazione. Ora sono ca**i vostri! Potete rinchiuderlo in galera per anni, potete cancellargli 1000 profili, ma lui tornerà sempre… e sempre più vero», le sue parole nell'ultimo post pubblicato venerdì. Il profilo è poi passato in mano al padre: «È mio ora, a 300mila follower raggiunti continuerò con le esclusive del mio archivio», aveva scritto. Niente da fare, il profilo è sparito.

Il tentativo di Corona

Corona prosegue comunque per la sua strada e, in attesa di sapere se Instagram gli riaprirà il suo profilo originale, ne ha aperto un altro. Nessuna foto pubblicata e per il momento poco più di 1.500 follower. Tra i seguiti invece solo otto profili, tra i quali ci sono anche le sue ex Belen Rodriguez e Nina Moric. L'ex paparazzo adesso si muove con più cautela e si fa "sentire" solo attraverso le Stories. «A 100mila follower nuove rivelazioni», aveva detto attraverso il profilo del figlio, ma l'appello non sembra aver sortito un grande successo.

La compagna

Sara Barbieri, fidanzata e futura sposa di Fabrizio Corona, per adesso è rimasta fuori dalla vicenda. Nessun post e nessuna sponda al compagno, come invece successo al post del figlio. La modella di 22 anni, che ha avuto una relazione con Salmo in passato, è molto attiva sul suo profilo social, ma non si è mai pronunciata in merito. E probabilmente, continuerà a restarne fuori.