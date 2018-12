Fabrizio Corona, i ladri gli svaligiano l'appartamento: lui posta tutto su Instagram

Lunedì 24 Dicembre 2018, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2018 11:08

Non c'è pace per Fabrizio Corona. Non solo il fisco, l'aggressione (con polemica) nel bosco della droga di Rogoredo, l'attacco hacker al suo settimanale online appena nato. Stanotte i ladri sono entrati nella sua casa di Milano mettendo a soqquadro l'appartamento. Dopo una serata di lavoro in un locale tra selfie e autografi Corona è tornato a casa, verso le 2.30 di notte, e ha trovato la brutta sorpresa: l'appartamento era completamente svaligiato.«Anche il giorno di Natale mi sono entrati in casa», ha commentato in un video postato su Instagram mentre le forze dell'ordine stavano effettuando le opportune verifiche in casa.Nel filmato si vede il salone della casa di Corona letteralmente sottosopra, quadri staccati dalle pareti, muri presi a picconate, hanno aperto persino i regali di Natale sotto l'albero. Ma i ladri non si sono fermati lì: sono entrati anche in camera da letto dove hanno rovistato tra i cassetti e a sfregio hanno anche bevuto una bittiglietta di aranciata che hanno poi lasciato sul bancone in cucina. «Prima o poi mi faccio 30 anni di galera», scrive ancora Corona.Non è la prima volta che Corona subisce un furto: qualche mese i ladri erano già entrati nella sua casa di Milano. E l'ex re dei paparazzi aveva accusato una sua storica collaboratrice e amica di averli aiutati a compiere il furto.La stranezza è che il colpo di stanotte avviene proprio qualche ora dopo la pubblicazione di alcuni filmati sul profilo di Corona in cui Fabrizio parla proprio della sua ex collaboratrice che definisce "criminale" e accusa chi ancora le stav vicino. Solo una coincidenza?