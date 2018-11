Fabrizio Corona e il mistero dell'intervista a Verissimo: «Questa cosa la posso dire?». E si gira a parlare con qualcuno

Domenica 11 Novembre 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 11-11-2018 10:41

e il mistero dell'intervista a Verissimo. L'ex re dei paparazzi durante il confronto con Silvia Toffanin si è raccontato a 360 gradi, dal chiarimento finito male con Silvia Provvedi alle scuse a Nicola Savino per le parole forti a lui riservate . Ma è quando parla della neo frequentazione conche Corona compie un gesto che ha catturato l'attenzione del pubblico.Silvia Toffanin chiede a Fabrizio da quanto tempo è iniziata la conoscenza con Asia. Se hanno iniziato a vedersi prima o dopo il suo ingresso nella casa del. E a quel punto Corona sorride e sembra chiedere aiuto con gli occhi a qualcuno. «Non so se questa cosa la posso dire, sennò si incaz***...», avrebbe detto. Ma Silvia Toffanin lo avrebbe incalzato: «Ora sei qui e devi dire tutto...». A quel punto Fabrizio gira la testa e chiede a qualcuno: «». Il consigliere misterioso avrebbe annuito e l'ex re dei paparazzi avrebbe vuotato il sacco: «Sono stato a casa di Asia il pomeriggio prima di entrare nella casa del Gf Vip...».A quel punto tra i fan che hanno seguito l'intervista è iniziata a serpeggiare la curiosità. Chi sarà il? E perché Corona, che non è famoso per aver peli sulla lingua, avrà chiesto il "permesso" di parlare? A svelare l'arcano è proprio l'ex re dei paparazzi. In una storia di Instagram, si legge la domanda di un follower rivolta a, autore di Verissimo e Grande Fratello Vip e amico di Corona. «Eri tu l'amico verso cui si è girato Corona per chiedere se poteva dire una cosa?». E la risposta è «Sì». Forse Fabrizio ha chiesto consiglio per evitare di dire ancora qualcosa che potesse ferire l'ex Silvia Provvedi. Ovvero che poche ore prima di incontrarla, era stato con Asia Argento. Come reagirà la Donatella quando verrà a saperlo? Staremo a vedere.