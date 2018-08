Fabrizio Corona nudo su Instagram, ma esagera con photoshop. E i fan... lo fanno notare

Vita da cani..#iancarter @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Ago 24, 2018 at 3:31 PDT

Venerdì 24 Agosto 2018, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2018 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La smania di Fabrizio Corona di condividere ogni attimo della sua vita deve un po' essergli sfuggita di mano. Poche ore fa sul suo account Instagram è stata pubblicata una foto in cui è ritratto completamente nudo e intento a sfogliare una rivista. Niente di strano a prima vista per chi conosce l'esibizionismo del re dei paparazzi, se non fosse per un dettaglio che all'occhio degli attentissimi fan non è sfuggito. Vicino al torace e nella zona delle parti intime le linee dei mobili sono completamente deformate, segno di un uso esagerato di Photoshop.Se per quanto riguarda la parte bassa, lo sfumato è comprensibile perchè copre bene ed evita così l'eventuale censura del social, quello che ha divertito molto sono le linee del mobile della cucina ondulate, segno di un eccessivo ritocchino che mostrano Corona particolarmente snello.