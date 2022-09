Fabrizio Corona riceve un messaggio da Totti, poi il profilo Instagram sparisce: cosa sta succedendo?

Il profilo Instagram di Fabrizio Corona non è più raggiungibile. Non è chiaro se sia stato l'ex re dei paparazzi a disattivarlo, oppure si tratti di una "censura" da parte del social stesso. Fatto sta che la tempistica risulta quantomeno sospetta. Corona, infatti, è intervenuto a gamba tesa nel dibattito creatosi dopo l'ultima intervista di Francesco Totti. Da un paio di giorni pubblicava sui social, con messaggi enigmatici, presunte prove dei tradimenti di Totti e Ilary Blasi.

Corona e il messaggio di Totti

Oggi, poco prima che il suo profilo Instagram sparisse, Fabrizio Corona ha pubblicato lo screenshot di una "richiesta di messaggio" da parte di Francesco Totti. L'ex paparazzo ha oscurato il testo del messaggio con un grosso punto interrogativo rosso, ma ha lasciato intendere che il Capitano volesse mettersi in contatto con lui. Non è dato sapere cosa sia accaduto dopo: l'unica certezza è che il profilo di Corona è sparito.

Fabrizio Corona sulla separazione Totti-Ilary

Ieri Corona su Instagram scriveva: «Ora tutti incominciano a capire un po’ di cose. La gente mi ferma per strada. Ma questa non è una fiaba d’amore. È semplicemente una storia costruita e gestita per interessi comuni. L’amore qua non c’entra niente. Chi ama non tradisce. Mi spiace per i figli. Ero il re di questo lavoro in quel periodo e settimana prossima vi racconterò tutta la storia con tanto di foto. Li ho visti crescere i due ragazzi. Mi fanno schifo i potenti o i finti tali. E ora è giunto, caro Pupone e cara Caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso. Avete incominciato voi». Che queste parole gli siano valse il ban da parte del social? Al momento Corona non ha commentato la vicenda.