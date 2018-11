Fabrizio Corona: «Ho detto ad Asia Argento: tu sei Dio. Voglio tornare a crederci»

Sabato 10 Novembre 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 16:18

«Tu sei Dio e a me piacerebbe tornare a crederci di nuovo». Così Fabrizio Corona parla di Asia Argento nell'intervista Verissimo ospite di Silvia Toffanin. «Non ci dire più bugie».Esordisce così Silvia Toffanin all'ingresso di Fabrizio Corona in studio. «Io non dico mai bugie - risponde - sono stato accusato di aver ritrattato le mie dichiarazioni, non è assolutamente così. Ho detto che non ho mai amato Silvia (Provvedi, ndr). Ho ritrattato il modo in cui l’ho detto. Io sono un uomo di pancia. Quando sento una cosa dentro la faccio senza pensare alle conseguenze. Io non sono entrato nella casa per tornare insieme a Silvia. Io non voglio stare con lei, voglio solo starle vicino».