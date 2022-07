La bellezza di Capri ha conquistato anche Fabrizio Corona. Ne sono prova gli ultimi scatti condivisi sui social in compagnia della sua dolce metà, Sara Barbieri. La coppia, sbarcata da qualche giorno sull'Isola Azzurra, si gode un piacevole soggiorno tra bagni di sole, tuffi in piscina e passeggiate per le caratteristiche viuzze.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Fabrizio Corona sposa Sara Barbieri: «Ha 26 anni meno di me, ma... SOCIAL Totti e Ilary, Fabrizio Corona torna all'attacco: «La... LA DECISIONE Fabrizio Corona ottiene affidamento terapeutico in comunità....

Fabrizio Corona in piscina a Capri.

Fabrizio Corona, viaggio di nozze in anticipo con Sara Barbieri a Capri

Tra baci appassionati e selfie romantici l'ex re dei paparazzi e la modella sembrano più uniti che mai. E non potrebbe essere altrimenti dopo l'annuncio delle imminenti nozze, previste addirittura per questo settembre.

Fabrizio e Sara si conoscono solo da un anno eppure sono pronti al grande passo, come dichiarato dallo stesso Corona in un'intervista in esclusiva su Chi. «Perché sposarla? Perché do un valore più alto alle nozze, altrimenti non avrebbe senso. Io sono pure nullatenente... Sono un buon partito. Non sulla carta» aveva dichiarato qualche settimana fa al settimanale di Alfonso Signorini. Nonostante i 26 anni di differenza, «questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d'amore che ho mai vissuto nella mia vita. Ho progetti seri, farei anche un figlio».

Insomma, le intenzioni sembrano serie e questi generosi scatti sotto il sole caprese ne sono la conferma. La speranza è che non sia un fuoco di paglia, come quello con Lia Del Grosso. Nel 2020 Fabrizio Corona era sul punto di sposarla, erano già state affisse le pubblicazioni, ma poi all'ultimo tutto saltò. Oltre a un fisico da urlo, dalla sua la 22enne «Sara ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita». E non è escluso che questo soggiorno a Capri sia un viaggio di nozze anticipato, prima del fatidico sì.