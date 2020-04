Fabrizio Frizzi, il selfie di Carlotta Mantovan con la figlia Stella conquista i follower

Carlotta Mantovan conquista i follower su Instagram grazie ad un tenero selfie insieme a Stella, la figlia avuta da Fabrizio Frizzi. La moglie e la bambina dell'indimenticabile conduttore televisivo, con un semplice sorriso, sono riuscite a far breccia nel cuore dei fan.

Carlotta Mantovan ha pubblicato su Instagram un selfie in cui si vede solo una parte del volto di lei e della figlia. Ma abbastanza per conquistare i follower. L'ex finalista di Miss Italia, oggi 37enne, ha scelto diversi hashtag per descrivere lo scatto con la figlia: tra questi compaiono #mylove, #ourlove, #thissmile. Ed è proprio il sorriso di Stella a conquistare i follower: «Incredibile, è esattamente lo stesso, indimenticabile, del papà».

Ultimo aggiornamento: 14 Aprile, 08:16

