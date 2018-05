Lunedì 28 Maggio 2018, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 21:10

Anticipo d’estate per la bella Federica Nargi che, dopo Formentera, ora si trova a Mykonos insieme al marito Alessandro Matri e alla figlioletta Sofia. L’ex velina, ora conduttrice di “Colorado” sta inanellando una vacanza dopo l'altra e non manca di condividere le sue foto in bikini su Instagram per la gioia dei follower.